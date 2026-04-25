Диана Шнайдер проиграла Бенчич в третьем круге «тысячника» в Мадриде
19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) уступила сопернице из Швейцарии Белинде Бенчич, занимающей в мировом рейтинге 12-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счётом 2:6, 6:7 (6:8).
Мадрид (ж). 3-й круг
25 апреля 2026, суббота. 12:10 МСК
Белинда Бенчич
Диана Шнайдер
По ходу матча Бенчич сделала пять эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. Шнайдер единожды подала навылет, столько же раз ошиблась на подаче и сумела реализовать два брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Бенчич сыграет с победительницей матча между Хейли Баптист (США) и Жасмин Паолини (Италия).
