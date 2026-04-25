Синнер ответил, снизится ли значимость «Ролан Гаррос» в этом году из-за снятия Алькараса

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил, станет ли «Ролан Гаррос» — 2026 менее значимым из-за снятия действующего чемпиона турнира испанца Карлоса Алькараса.

— Турнир «Большого шлема» всегда будет особенным, это очевидно, но не умаляет ли отсутствие Карлоса значимости события? Не снизит ли это его ценности, если вы выиграете? Я понимаю, что это несколько гипотетический вопрос.

— Нет. Я думаю, сейчас не время об этом говорить. Мы сейчас в Мадриде, и я постараюсь сделать здесь как можно больше, а потом мы поговорим об этом в Париже, — передаёт слова Синнера корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.