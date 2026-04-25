Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны цены на финальные матчи турниров WTA и ATP в Мадриде

Стали известны цены на финальные матчи турниров WTA и ATP в Мадриде
Комментарии

Стала известна стоимость билетов на финальные матчи грунтовых турниров WTA-1000 и ATP-1000 в Мадриде (Испания). Схемой ценообразования билетов турнира поделился корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В последние дни соревнований билет первой категории на центральный стадион будет стоить € 215, второй категории — € 181. Разница между категориями мест в целом составляет 10-20%, а в финальные дни достигает € 34 (16%).

Mutua Madrid Open — ежегодный теннисный турнир серии WTA-1000 и ATP-1000. У женщин в прошлом году соревнования выиграла белоруска Арина Соболенко, у мужчин — норвежец Каспер Рууд.

Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 8 235 540.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android