Стали известны цены на финальные матчи турниров WTA и ATP в Мадриде

Стала известна стоимость билетов на финальные матчи грунтовых турниров WTA-1000 и ATP-1000 в Мадриде (Испания). Схемой ценообразования билетов турнира поделился корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В последние дни соревнований билет первой категории на центральный стадион будет стоить € 215, второй категории — € 181. Разница между категориями мест в целом составляет 10-20%, а в финальные дни достигает € 34 (16%).

Mutua Madrid Open — ежегодный теннисный турнир серии WTA-1000 и ATP-1000. У женщин в прошлом году соревнования выиграла белоруска Арина Соболенко, у мужчин — норвежец Каспер Рууд.

Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 8 235 540.