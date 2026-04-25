Янник Синнер рассказал об особенностях кортов в Мадриде

Янник Синнер рассказал об особенностях кортов в Мадриде
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил, чем выделяется игровая площадка на «Мастерсе» в Мадриде.

— Что делает условия в Мадриде такими сложными для вас? Высота над уровнем моря, покрытие корта, полёт мяча или всё вместе?
— Да, некоторые участки тут сильно отличаются. Корт немного скользкий. По нему сложнее передвигаться. Мяч летит немного быстрее. Скорость игры зависит от положения солнца. Я тренировался в первый день, это был вечер, так что всё немного по-другому. Когда кто-то очень хорошо подаёт, отбивать нелегко. Да, это очень уникальная площадка. Она сильно отличается от Рима и Парижа. Мне кажется, это отдельный турнир на грунтовых кортах. Но я рад быть здесь, рад оказаться в таком положении. Мне также нужно улучшить несколько моментов, если я хочу двигаться дальше. Это выступление было хорошим, как раз когда это было важно — не идеальным, но ведь идеальным оно быть всегда не может, — передаёт слова Синнера корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

