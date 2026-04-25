Появилось фото формы Nike, в которой Синнер, предположительно, сыграет на «Ролан Гаррос»

В Сети появилось фото комплекта спортивной формы и кроссовок бренда Nike, в которых, предположительно, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сыграет на предстоящем турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос». Фотографию опубликовал аккаунт jannik_files в соцсети.

Фото: Аккаунт jannik_files в соцсети

Комплект представлен в небесно-голубом цвете. На шортах и поло присутствуют специальные разводы более светлого тона. Ткань кроссовок, подошва которых выполнена из мерцающего материала, имеет градиентную расцветку.

«Ролан Гаррос» пройдёт во Франции с 24 мая по 7 июня. В прошлом году Синнер дошёл до финала, где проиграл Карлосу Алькарасу.