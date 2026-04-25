Появилось фото формы Nike, в которой Синнер, предположительно, сыграет на «Ролан Гаррос»
В Сети появилось фото комплекта спортивной формы и кроссовок бренда Nike, в которых, предположительно, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сыграет на предстоящем турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос». Фотографию опубликовал аккаунт jannik_files в соцсети.
Фото: Аккаунт jannik_files в соцсети
Комплект представлен в небесно-голубом цвете. На шортах и поло присутствуют специальные разводы более светлого тона. Ткань кроссовок, подошва которых выполнена из мерцающего материала, имеет градиентную расцветку.
«Ролан Гаррос» пройдёт во Франции с 24 мая по 7 июня. В прошлом году Синнер дошёл до финала, где проиграл Карлосу Алькарасу.
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|6 3
|6 2
|
|6 4
|6
|7 7
|7 10
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Материалы по теме
