Меншик обыграл Дамма-младшего и вышел на Хачанова в третьем круге «Мастерса» в Мадриде
27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик во втором круге турнира категории «Мастерс» в Мадриде обыграл соперника из США Мартина Дамма-младшего, занимающего в мировом рейтинге 126-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2026, суббота. 14:15 МСК
Мартин Дамм-мл.
Якуб Меншик
По ходу матча Дамм подал навылет восемь раз, допустил пять двойных ошибок и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. Меншик сделал девять эйсов, дважды ошибся на подаче и сумел реализовать два брейк-пойнта из пяти.
В следующем круге соперником Якуба Меншика станет 16-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов. Действующим победителем турнира является Каспер Рууд.
