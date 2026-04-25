Мартин Дамм-младший — Якуб Меншик, результат матча 25 апреля 2026, счёт 0:2, 2-й круг; ATP 1000 Мадрид

Меншик обыграл Дамма-младшего и вышел на Хачанова в третьем круге «Мастерса» в Мадриде
27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик во втором круге турнира категории «Мастерс» в Мадриде обыграл соперника из США Мартина Дамма-младшего, занимающего в мировом рейтинге 126-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2026, суббота. 14:15 МСК
Мартин Дамм-мл.
США
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Якуб Меншик
Чехия
По ходу матча Дамм подал навылет восемь раз, допустил пять двойных ошибок и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. Меншик сделал девять эйсов, дважды ошибся на подаче и сумел реализовать два брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге соперником Якуба Меншика станет 16-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов. Действующим победителем турнира является Каспер Рууд.

Сетка «Мастерса» в Мадриде
