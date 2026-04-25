Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Далма Галфи, результат матча 25 апреля 2026, счёт 2:0, 3-й круг; WTA 1000 Мадрид

Мирра Андреева вышла в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде, обыграв соперницу из Венгрии Далму Галфи, занимающую в мировом рейтинге 117-ю строчку. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Мадрид (ж). 3-й круг
25 апреля 2026, суббота. 14:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Далма Галфи
Венгрия
Далма Галфи
Д. Галфи

По ходу матча Андреева сделала один эйс, единожды ошиблась на подаче и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Галфи ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки, а также реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Мирра Андреева сыграет с ещё одной венгерской спортсменкой Анной Бондарь.

Сетка WTA-1000 в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android