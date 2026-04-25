Мирра Андреева вышла в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде, обыграв соперницу из Венгрии Далму Галфи, занимающую в мировом рейтинге 117-ю строчку. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

По ходу матча Андреева сделала один эйс, единожды ошиблась на подаче и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Галфи ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки, а также реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Мирра Андреева сыграет с ещё одной венгерской спортсменкой Анной Бондарь.