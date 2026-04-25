Мирра Андреева вышла в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде, обыграв соперницу из Венгрии Далму Галфи, занимающую в мировом рейтинге 117-ю строчку. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.
Мадрид (ж). 3-й круг
25 апреля 2026, суббота. 14:10 МСК
Мирра Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Далма Галфи
По ходу матча Андреева сделала один эйс, единожды ошиблась на подаче и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Галфи ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки, а также реализовала два брейк-пойнта из четырёх.
В следующем круге Мирра Андреева сыграет с ещё одной венгерской спортсменкой Анной Бондарь.
Материалы по теме
