Рууд уверенно обыграл Мунара во втором круге «Мастерса» в Мадриде

15-я ракетка мира, действующий чемпион норвежский теннисист Каспер Рууд во втором круге «Мастерса» в Мадриде одержал уверенную победу над испанцем Хауме Мунаром, занимающим в мировом рейтинге 38-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:1.

По ходу матча Мунар не сделал ни одного эйса, не допустил двойных ошибок, а также не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Рууд подал навылет три раза, дважды ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10.

В следующем круге соперником Каспера Рууда станет ещё один испанский спортсмен Алехандро Давидович-Фокина. Рууд является действующим чемпионом «Мастерса» в Мадриде.