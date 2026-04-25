Рууд уверенно обыграл Мунара во втором круге «Мастерса» в Мадриде
15-я ракетка мира, действующий чемпион норвежский теннисист Каспер Рууд во втором круге «Мастерса» в Мадриде одержал уверенную победу над испанцем Хауме Мунаром, занимающим в мировом рейтинге 38-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:1.
Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2026, суббота. 14:20 МСК
Каспер Рууд
По ходу матча Мунар не сделал ни одного эйса, не допустил двойных ошибок, а также не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Рууд подал навылет три раза, дважды ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10.
В следующем круге соперником Каспера Рууда станет ещё один испанский спортсмен Алехандро Давидович-Фокина. Рууд является действующим чемпионом «Мастерса» в Мадриде.
