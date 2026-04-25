Мирра Андреева четвёртый год подряд вышла в 1/8 финала Мадрида

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в четвёртый раз подряд вышла в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде. Её последним на данный момент результатом стала победа над венгеркой Далмой Галфи, занимающей в мировом рейтинге 117-е место.

В следующем круге Мирра Андреева сыграет ещё с одной венгерской спортсменкой, Анной Бондарь.

В текущем сезоне Мирра уже выиграла два титула — на «пятисотниках» в Линце и Аделаиде. Неделю назад она дошла до полуфинала турнира WTA-500 в Штутгарте, где уступила Елене Рыбакиной.

Действующей победительницей турнира в Мадриде является первая ракетка мира Арина Соболенко.