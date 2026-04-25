Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева четвёртый год подряд вышла в 1/8 финала Мадрида

Мирра Андреева четвёртый год подряд вышла в 1/8 финала Мадрида
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в четвёртый раз подряд вышла в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде. Её последним на данный момент результатом стала победа над венгеркой Далмой Галфи, занимающей в мировом рейтинге 117-е место.

Мадрид (ж). 3-й круг
25 апреля 2026, суббота. 14:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Далма Галфи
Венгрия
Далма Галфи
Д. Галфи

В следующем круге Мирра Андреева сыграет ещё с одной венгерской спортсменкой, Анной Бондарь.

В текущем сезоне Мирра уже выиграла два титула — на «пятисотниках» в Линце и Аделаиде. Неделю назад она дошла до полуфинала турнира WTA-500 в Штутгарте, где уступила Елене Рыбакиной.

Действующей победительницей турнира в Мадриде является первая ракетка мира Арина Соболенко.

Сетка "тысячника" в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android