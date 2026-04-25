Мирра Андреева четвёртый год подряд вышла в 1/8 финала Мадрида
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в четвёртый раз подряд вышла в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде. Её последним на данный момент результатом стала победа над венгеркой Далмой Галфи, занимающей в мировом рейтинге 117-е место.
Мадрид (ж). 3-й круг
25 апреля 2026, суббота. 14:10 МСК
Мирра Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Далма Галфи
В следующем круге Мирра Андреева сыграет ещё с одной венгерской спортсменкой, Анной Бондарь.
В текущем сезоне Мирра уже выиграла два титула — на «пятисотниках» в Линце и Аделаиде. Неделю назад она дошла до полуфинала турнира WTA-500 в Штутгарте, где уступила Елене Рыбакиной.
Действующей победительницей турнира в Мадриде является первая ракетка мира Арина Соболенко.
