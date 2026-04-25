Андреева почти догнала Гауфф по числу выходов в 1/8 финала WTA-1000 в возрасте до 20 лет

18‑летняя российская теннисистка Мирра Андреева в 14‑й раз в карьере вышла в раунд 1/8 финала турниров категории WTA‑1000. С момента введения этого формата в 2009 году только американка Кори Гауфф в возрасте до 20 лет достигала большего (16 выходов), сообщает Opta Ace.

В третьем раунде турнира WTA-1000 в Мадриде Андреева обыграла соперницу из Венгрии Далму Галфи, занимающую в мировом рейтинге 117-ю строчку. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

В следующем круге Мирра Андреева сыграет ещё с одной венгерской спортсменкой, Анной Бондарь.

В 2025 году победительницей турнира WTA в Мадриде стала белорусская теннисистка Арина Соболенко.