Андреева почти догнала Гауфф по числу выходов в 1/8 финала WTA-1000 в возрасте до 20 лет

Андреева почти догнала Гауфф по числу выходов в 1/8 финала WTA-1000 в возрасте до 20 лет
18‑летняя российская теннисистка Мирра Андреева в 14‑й раз в карьере вышла в раунд 1/8 финала турниров категории WTA‑1000. С момента введения этого формата в 2009 году только американка Кори Гауфф в возрасте до 20 лет достигала большего (16 выходов), сообщает Opta Ace.

В третьем раунде турнира WTA-1000 в Мадриде Андреева обыграла соперницу из Венгрии Далму Галфи, занимающую в мировом рейтинге 117-ю строчку. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Мадрид (ж). 3-й круг
25 апреля 2026, суббота. 14:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Далма Галфи
Венгрия
Далма Галфи
Д. Галфи

В следующем круге Мирра Андреева сыграет ещё с одной венгерской спортсменкой, Анной Бондарь.

В 2025 году победительницей турнира WTA в Мадриде стала белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Мирра Андреева может сыграть со Швёнтек в 1/4 финала «тысячника» в Мадриде. Как это было
Мирра Андреева может сыграть со Швёнтек в 1/4 финала «тысячника» в Мадриде. Как это было
