Лейла Фернандес в трёх сетах обыграла Йович на «тысячнике» в Мадриде
Поделиться
25-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес в трёх сетах одержала победу над американкой Ивой Йович, занимающей в рейтинге WTA 16-е место, и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:2.
Мадрид (ж). 3-й круг
25 апреля 2026, суббота. 13:55 МСК
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
По ходу матча Фернандес сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала все пять заработанных брейк-пойнтов. Йович подала навылет также три раза, дважды ошиблась на подаче, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из восьми.
В следующем круге Фернандес сыграет с победительницей матча между Игой Швёнтек и Энн Ли.
Комментарии
- 25 апреля 2026
-
18:25
-
18:17
-
17:52
-
17:20
-
17:13
-
17:11
-
17:03
-
17:00
-
16:45
-
16:31
-
16:31
-
16:22
-
16:12
-
16:01
-
15:50
-
15:39
-
15:30
-
15:26
-
15:19
-
14:51
-
14:36
-
14:06
-
13:54
-
13:49
-
13:39
-
13:35
-
13:22
-
12:52
-
12:43
-
12:23
-
11:54
-
11:38
-
11:30
-
11:15
-
11:13