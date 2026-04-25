Лейла Фернандес в трёх сетах обыграла Йович на «тысячнике» в Мадриде

25-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес в трёх сетах одержала победу над американкой Ивой Йович, занимающей в рейтинге WTA 16-е место, и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

По ходу матча Фернандес сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала все пять заработанных брейк-пойнтов. Йович подала навылет также три раза, дважды ошиблась на подаче, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Фернандес сыграет с победительницей матча между Игой Швёнтек и Энн Ли.