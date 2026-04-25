Лейла Фернандес — Ива Йович, результат матча 25 апреля 2026, счёт 2:0, 3-й круг; WTA 1000 Мадрид

Лейла Фернандес в трёх сетах обыграла Йович на «тысячнике» в Мадриде
25-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес в трёх сетах одержала победу над американкой Ивой Йович, занимающей в рейтинге WTA 16-е место, и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

Мадрид (ж). 3-й круг
25 апреля 2026, суббота. 13:55 МСК
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 2
         
Ива Йович
США
Ива Йович
И. Йович

По ходу матча Фернандес сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала все пять заработанных брейк-пойнтов. Йович подала навылет также три раза, дважды ошиблась на подаче, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Фернандес сыграет с победительницей матча между Игой Швёнтек и Энн Ли.

Сетка WTA-1000 в Мадриде
Мирра четвёртый год подряд вышла в 1/8 финала Мадрида! Хачанов прервал серию поражений
