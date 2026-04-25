«Многое стоит на кону». Каспер Рууд — о возвращении в Мадрид в статусе чемпиона

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о своём физическом состоянии после победы над испанцем Хауме Мунаром со счётом 6:0, 6:1 в рамках второго круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде, где Каспер защищает свой титул.

— Это было быстро. По шкале от 1 до 10 насколько хорошо вы себя чувствовали сегодня?

— Я чувствовал себя очень хорошо с первого же розыгрыша. Я здесь уже почти неделю, тренируюсь в Мадриде. Тот факт, что я не смог сыграть в Барселоне, лишь усилил мою мотивацию вернуться на корт. Есть определённое давление — снова играть на этом турнире после того, что произошло в прошлом году. Скажем так, на этой неделе для меня многое стоит на кону. Но я просто стараюсь наслаждаться моментом. Не каждую неделю удаётся вернуться на турнир в статусе действующего чемпиона. Я всё ещё в игре. Посмотрим, как долго я смогу это поддерживать.

— У вас с Мунаром теперь самая доминирующая статистика личных встреч — вместе с Бубликом, 7-1. С кем вам нравится играть больше всего и с кем меньше всего?

— Не уверен, знаете… Эти двое — совсем разные игроки. Интересно, что у меня хорошая статистика личных встреч с обоими. С Хауме я хорошо знаком. Думаю, сегодня было видно, что он был не на 100 % готов. Он подавал не в том темпе, в котором обычно подаёт. Он восстанавливается после травмы плеча — с Роттердама. В последний месяц он мало играл. В теннисе с таким приходится сталкиваться. Я его соперник и знаю, что он возвращается после травмы. Этого не скрыть. Это жестокий спорт. Я старался использовать это в свою пользу: играть мощно, стабильно и как можно лучше. Делать много возвратов. Из-за высоты над уровнем моря здесь, в Мадриде, если вы плохо подаёте, сложно контролировать розыгрыши, скажем так, — сказал Рууд на корте после матча.