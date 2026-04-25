Мирра Андреева рассказала, привезут ли родители её собаку на турнир в Мадриде

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после победы в третьем круге «тысячника» в Мадриде над венгеркой Далмой Галфи рассказала, приедет ли её собака Рэсси на текущий турнир.

— Пару лет назад в Мадриде ты заключила пари со своей мамой: если к концу года окажешься в топ-20, тебе подарят щенка…

— К сожалению, мама не в Мадриде. Она планирует проехать на мой и папин день рождения (у Андреевой и её отца день рождения в один день, 29 апреля. — Прим. «Чемпионата»), поэтому, надеюсь, ей хватит смелости привезти с собой Рэсси. Единственное наше совместное путешествие было вдвоём. Рэсси — всё ещё щенок, она как новорождённый малыш. Посмотрим, хватит ли ей храбрости. Если она [мама] не привезёт сюда Рэсси, я уговорю её привезти её в Рим, — сказала Андреева в интервью на корте после матча.