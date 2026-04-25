Като/Самсонова снялись с «тысячника» в Мадриде в парном разряде
Дуэт японской теннисистки Мию Като и россиянки Людмилы Самсоновой снялся с турнира категории WTA-1000 в Мадриде в парном разряде, не сыграв матч первого круга. Спортсменки должны были сразиться с парой россиянки Марии Козыревой и чешки Мириам Шкох.
Мадрид — парный разряд (ж). 1-й круг
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Мию Като
Людмила Самсонова
М. Като Л. Самсонова
Мария Козырева
Мириам Шкох
М. Козырева М. Шкох
Точная причина снятия теннисисток с турнира неизвестна. Ранее Самсонова вышла в третий круг соревнований в одиночном разряде. Завтра, 26 апреля, она сыграет с чешкой Линдой Носковой.
Мария Козырева и Мириам Шкох в следующем круге сыграют с дуэтом австралийки Эллен Перес и нидерландки Деми Схурс. Турнир завершится 2 мая. Его действующие победительницы — Сорана Кырстя и Анна Калинская.
Материалы по теме
