Като/Самсонова снялись с «тысячника» в Мадриде в парном разряде

Дуэт японской теннисистки Мию Като и россиянки Людмилы Самсоновой снялся с турнира категории WTA-1000 в Мадриде в парном разряде, не сыграв матч первого круга. Спортсменки должны были сразиться с парой россиянки Марии Козыревой и чешки Мириам Шкох.

Точная причина снятия теннисисток с турнира неизвестна. Ранее Самсонова вышла в третий круг соревнований в одиночном разряде. Завтра, 26 апреля, она сыграет с чешкой Линдой Носковой.

Мария Козырева и Мириам Шкох в следующем круге сыграют с дуэтом австралийки Эллен Перес и нидерландки Деми Схурс. Турнир завершится 2 мая. Его действующие победительницы — Сорана Кырстя и Анна Калинская.