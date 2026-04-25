Карен Хачанов оценил свою победу над Уолтоном на «Мастерсе» в Мадриде

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов оценил свою победу во втором круге «Мастерса» в Мадриде над австралийцем Адамом Уолтоном.

— Карен, поздравляем тебя с победой! Как сложился для тебя матч? Что тебе соперник такого преподнёс сложного сегодня?

— Да, на самом деле матч у меня достаточно хорошо получился. А что сказать про соперника? Ну как бы важно, что мы ни разу не играли до этого, то есть тяжело было что-то ожидать. Мы посмотрели пару его матчей, чтобы примерно понимать картинку игры. И, в принципе, я рад, что сегодня удалось после таких, как я уже говорил, напряжённых недель, можно сказать, таких стрессовых, удалось всё-таки выиграть, причём, в принципе, достаточно уверенно, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.