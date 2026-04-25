Меншик высказался о предстоящем матче с Хачановым на «Мастерсе» в Мадриде

27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик высказался о предстоящем матче с россиянином Кареном Хачановым в третьем круге грунтового «Мастерса» в Мадриде.

«Хороший игрок, он мощно бьёт с задней линии. Так что давайте посмотрим, как всё у нас сложится», — сказал Меншик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Меншик вышел на Хачанова, обыграв во втором круге соперника из США Мартина Дамма-младшего, занимающего в мировом рейтинге 126-е место, со счётом 6:3, 6:4. Хачанов же со счётом 6:2, 6:3 обыграл австралийца Адама Уолтона, занимающего в мировом рейтинге 117-е место.

Счёт личных встреч Хачанова и Меншик — 2-0 в пользу российского теннисиста.