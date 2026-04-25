Меншик высказался о предстоящем матче с Хачановым на «Мастерсе» в Мадриде
Поделиться
27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик высказался о предстоящем матче с россиянином Кареном Хачановым в третьем круге грунтового «Мастерса» в Мадриде.
Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2026, суббота. 14:15 МСК
Мартин Дамм-мл.
М. Дамм-мл.
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Якуб Меншик
Я. Меншик
«Хороший игрок, он мощно бьёт с задней линии. Так что давайте посмотрим, как всё у нас сложится», — сказал Меншик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
Меншик вышел на Хачанова, обыграв во втором круге соперника из США Мартина Дамма-младшего, занимающего в мировом рейтинге 126-е место, со счётом 6:3, 6:4. Хачанов же со счётом 6:2, 6:3 обыграл австралийца Адама Уолтона, занимающего в мировом рейтинге 117-е место.
Счёт личных встреч Хачанова и Меншик — 2-0 в пользу российского теннисиста.
Комментарии
- 25 апреля 2026
-
18:25
-
18:17
-
17:52
-
17:20
-
17:13
-
17:11
-
17:03
-
17:00
-
16:45
-
16:31
-
16:31
-
16:22
-
16:12
-
16:01
-
15:50
-
15:39
-
15:30
-
15:26
-
15:19
-
14:51
-
14:36
-
14:06
-
13:54
-
13:49
-
13:39
-
13:35
-
13:22
-
12:52
-
12:43
-
12:23
-
11:54
-
11:38
-
11:30
-
11:15
-
11:13