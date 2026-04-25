Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Медведев — Марожан: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга «Мастерса» в Мадриде

Медведев — Марожан: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга «Мастерса» в Мадриде
Сегодня, 25 апреля, на грунтовых кортах Мадрида продолжается турнир категории АТР-1000. В рамках второго круга состоится матч между 10-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым и представителем Венгрии Фабианом Марожаном, занимающим в мировом рейтинге 50-ю строчку.

Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2026, суббота. 20:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

Начало встречи запланировано на 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниила Медведева и Фабиана Марожана.

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Медведева. Россиянин выиграл все три матча: в 2024 году на US Open (6:4, 6:3, 7:5), в 2025-м в Алма-Ате (7:5, 6:2) и в начале 2026-го на Australian Open (6:7, 4:6, 7:5, 6:0, 6:3), отыграв отставание в два сета.

