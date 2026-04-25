Медведев — Марожан: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 25 апреля, на грунтовых кортах Мадрида продолжается турнир категории АТР-1000. В рамках второго круга состоится матч между 10-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым и представителем Венгрии Фабианом Марожаном, занимающим в мировом рейтинге 50-ю строчку.

Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Медведева. Россиянин выиграл все три матча: в 2024 году на US Open (6:4, 6:3, 7:5), в 2025-м в Алма-Ате (7:5, 6:2) и в начале 2026-го на Australian Open (6:7, 4:6, 7:5, 6:0, 6:3), отыграв отставание в два сета.