Сын Хачанова на трибуне поддержал отца в победном матче с Уолтоном в Мадриде
Давид Хачанов, старший сын 16-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова, поддержал отца на трибуне во время матча второго круга «Мастерса» в Мадриде, где россиянин одержал победу над австралийцем Адамом Уолтоном. Видео сидящего на арене со своей мамой мальчика опубликовал аккаунт Set to love в соцсети.

Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2026, суббота. 12:15 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Адам Уолтон
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон

Фото: Аккаунт Set to love в соцсети

На опубликованных кадрах видно, как мальчик эмоционально реагирует на игру своего отца, хлопая в ладоши, улыбаясь и время от времени поднимаясь со своего сиденья.

Карен Хачанов в следующем круге сыграет с чехом Якубом Меншиком, 27-й ракеткой мира. Действующим победителем турнира является норвежец Каспер Рууд.

