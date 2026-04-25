Сын Хачанова на трибуне поддержал отца в победном матче с Уолтоном в Мадриде

Давид Хачанов, старший сын 16-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова, поддержал отца на трибуне во время матча второго круга «Мастерса» в Мадриде, где россиянин одержал победу над австралийцем Адамом Уолтоном. Видео сидящего на арене со своей мамой мальчика опубликовал аккаунт Set to love в соцсети.

Фото: Аккаунт Set to love в соцсети

На опубликованных кадрах видно, как мальчик эмоционально реагирует на игру своего отца, хлопая в ладоши, улыбаясь и время от времени поднимаясь со своего сиденья.

Карен Хачанов в следующем круге сыграет с чехом Якубом Меншиком, 27-й ракеткой мира. Действующим победителем турнира является норвежец Каспер Рууд.