Мирра Андреева одержала победу в 9 из 10 последних матчей

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала 9 побед в последних 10 матчах. Ранее Андреева вышла в четвёртый круг «тысячника» в Мадриде, обыграв венгерку Далму Галфи со счётом 6:3, 6:2.

В последний раз Андреева проиграла в полуфинале турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) представительнице Казахстана Елене Рыбакиной о счётом 5:7, 1:6. До поражения в Штутгарте Андреева одержала семь побед подряд.

За выход в 1/4 финала «тысячника» в Мадриде Мирра Андреева поспорит с венгерской теннисисткой Анной Бондарь.

Турнир WTA-1000 в Мадриде проходит с 23 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.