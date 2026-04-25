Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«У меня с ним много заморочек». Гауфф — о своём отношении к грунтовому покрытию

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира из США Кори Гауфф высказалась о своём отношении к турнирам на грунтовом покрытии.

«Грунт — это как хороший парень, который неплохо к тебе относится, но между вами нет «химии». Именно так я себя чувствую. У меня много заморочек с грунтом: у меня пачкаются носки, я падаю, недавно ещё порез получила, ещё что-то с коленом. И покрытие никогда не бывает полностью стабильным — ты не знаешь, чего ожидать. Иногда это делает игру интересной, но порой мне нужна стабильность в жизни», – приводит слова Гауфф Punto de Break.

Гауфф принимает участие в розыгрыше «тысячника» в Мадриде. За выход в четвёртый круг турнира она поспорит с румынкой Сораной Кырстей.

