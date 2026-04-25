Швёнтек снялась по ходу матча с Энн Ли в третьем круге «тысячника» в Мадриде
Четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек снялась по ходу матча третьего круга «тысячника» в Мадриде с американкой Энн Ли (34-й номер рейтинга) при счёте 6:7 (4:7), 6:2, 0:3.
Мадрид (ж). 3-й круг
25 апреля 2026, суббота. 16:00 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Энн Ли
Э. Ли
Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут. За время матча Швёнтек не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 4 из 10 брейк-пойнта. Энн Ли сделала в игре три эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх.
В 1/4 финала турнира в Мадриде Энн Ли сыграет с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.
«Тысячник» в Мадриде проходит с 21апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
