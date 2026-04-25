Матч-центр:
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек — Энн Ли, результат матча 25 апреля 2026, счет 1:2, отказ Швёнтек, 3-й круг WTA-1000, Мадрид

Швёнтек снялась по ходу матча с Энн Ли в третьем круге «тысячника» в Мадриде
Четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек снялась по ходу матча третьего круга «тысячника» в Мадриде с американкой Энн Ли (34-й номер рейтинга) при счёте 6:7 (4:7), 6:2, 0:3.

Мадрид (ж). 3-й круг
25 апреля 2026, суббота. 16:00 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 0
7 7 		2 3
         
Энн Ли
Э. Ли

Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут. За время матча Швёнтек не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 4 из 10 брейк-пойнта. Энн Ли сделала в игре три эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх.

В 1/4 финала турнира в Мадриде Энн Ли сыграет с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 21апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Сетка турнира в Мадриде
Календарь турнира в Мадриде
