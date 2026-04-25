Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Гауфф рассказала о разнице в игре на турнирах в Штутгарте и Мадриде

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира из США Кори Гауфф рассказала о разнице в игре на турнирах в Штутгарте и Мадриде, отметив, что считает турнир в Германии более сложным в плане условий из-за того, что он проходит в зале.

«Штутгарт — всегда сложный турнир для меня. Я никак не могу полностью освоиться на этом грунте, но буду продолжать пытаться. Может, однажды у меня получится. Здесь же всё иначе: раньше и в Мадриде мне было тяжело, но в прошлом году я показала отличный результат.

Я научилась играть в этих условиях высоты на грунте. В Мадриде они хорошо подходят моему стилю. Мяч после моих ударов отскакивает очень высоко. Переход из Штутгарта в Мадрид сложный: там ты играешь в зале, где мяч низко отскакивает, а здесь — наоборот, гораздо выше. Моя тренировочная неделя прошла не лучшим образом, но последние два дня были очень хорошими — на этом и сосредоточусь», – приводит слова Гауфф Punto de Break.

