Александр Зверев — Мариано Навоне: результат матча 25 апреля, счёт 2:1, 2-й круг турнира в Мадриде

Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Мариано Навоне
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания). Во втором круге он обыграл аргентинца Мариано Навоне (45-й в рейтинге) со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2026, суббота. 17:10 МСК
Мариано Навоне
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 3
6 		3 6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Зверев семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Навоне ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

В третьем круге соревнований в Мадриде Александр Зверев сыграет с представителем Франции Теренсом Атманом (47-й в рейтинге).

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
