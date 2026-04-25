Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Мариано Навоне

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания). Во втором круге он обыграл аргентинца Мариано Навоне (45-й в рейтинге) со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Зверев семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Навоне ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

В третьем круге соревнований в Мадриде Александр Зверев сыграет с представителем Франции Теренсом Атманом (47-й в рейтинге).