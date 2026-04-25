Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Мариано Навоне
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания). Во втором круге он обыграл аргентинца Мариано Навоне (45-й в рейтинге) со счётом 6:1, 3:6, 6:3.
Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2026, суббота. 17:10 МСК
Мариано Навоне
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
Александр Зверев
Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Зверев семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Навоне ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.
В третьем круге соревнований в Мадриде Александр Зверев сыграет с представителем Франции Теренсом Атманом (47-й в рейтинге).
