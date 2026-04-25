Андреева и Шнайдер вышли в 1/4 финала парного разряда «тысячника» в Мадриде
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в 1/4 финала парного разряда «тысячника» в Мадриде, обыграв в матче второго круга бельгийско-китайскую пару Элисе Мертенс/Чжан Шуай со счётом 7:5, 6:3.
Мадрид — парный разряд (ж). 2-й круг
25 апреля 2026, суббота. 17:40 МСК
Элисе Мертенс
Чжан Шуай
Э. Мертенс Ч. Шуай
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. За время матча Андреева и Шнайдер не выполнили подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смогли реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Дуэт Шуай/Мертенс также не сделал в игре эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов.
В 1/4 финала турнира в Мадриде Андреева и Шнайдер сыграет с победительницами встречи между российско-чешской парой Мария Козырева/Мириам Шкох и австралийско-нидерландским дуэтом Эллен Перес/Деми Схурс.
Материалы по теме
