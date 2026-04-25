Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Никто не скажет никакой секрет». Хачанов — о том, за счёт чего победил Уолтона в Мадриде

Комментарии

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, за счёт чего смог победить австралийца Адама Уолтона во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянина.

Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2026, суббота. 12:15 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Адам Уолтон
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон

— Очень много было затяжных геймов, на больше-меньше. Не все брейк-пойнты тебе удалось реализовать. За счёт чего ты смог всё-таки его в эти ключевые моменты переиграть?
— Ну, это вам никто не скажет никакой секрет — за счёт чего. Тут же нет такого, что точно попал или не попал. Тут, кстати, можно так бесконечно дискутировать. Разница в том, что в такие важные моменты ты или берёшь эти возможности, опять же, если получается, или не берёшь. То есть сегодня я бы предпочёл, чтобы больше было возможностей на приёме, то есть если я их сначала подготавливаю, то есть делаю всё для этого, то это хороший гейм — есть возможности. Окей. И чем больше таких геймов получается на приёме, тем большее давление ты оказываешь в любом случае на соперника, который в это время подаёт. А дальше – уже вопрос близких матчей: берёшь ли ты эти шансы или не берёшь? Вот сегодня я их реализовал, эти возможности. И, в принципе, из-за этого, наверное, тоже отчасти получилась, в общем, уверенная победа, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android