«Никто не скажет никакой секрет». Хачанов — о том, за счёт чего победил Уолтона в Мадриде

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, за счёт чего смог победить австралийца Адама Уолтона во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянина.

— Очень много было затяжных геймов, на больше-меньше. Не все брейк-пойнты тебе удалось реализовать. За счёт чего ты смог всё-таки его в эти ключевые моменты переиграть?

— Ну, это вам никто не скажет никакой секрет — за счёт чего. Тут же нет такого, что точно попал или не попал. Тут, кстати, можно так бесконечно дискутировать. Разница в том, что в такие важные моменты ты или берёшь эти возможности, опять же, если получается, или не берёшь. То есть сегодня я бы предпочёл, чтобы больше было возможностей на приёме, то есть если я их сначала подготавливаю, то есть делаю всё для этого, то это хороший гейм — есть возможности. Окей. И чем больше таких геймов получается на приёме, тем большее давление ты оказываешь в любом случае на соперника, который в это время подаёт. А дальше – уже вопрос близких матчей: берёшь ли ты эти шансы или не берёшь? Вот сегодня я их реализовал, эти возможности. И, в принципе, из-за этого, наверное, тоже отчасти получилась, в общем, уверенная победа, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.