Вера Звонарёва в паре с Лаурой Зигемунд вышли во второй круг турнира в WTA-1000 в Мадриде
Поделиться
Российская теннисистка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд вышли во второй круг парного разряда турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв в матче второго круга американо-канадский дуэт Ива Йович/Виктория Мбоко со счётом 6:2, 6:4.
Мадрид — парный разряд (ж). 1-й круг
25 апреля 2026, суббота. 18:00 МСК
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Ива Йович
Виктория Мбоко
И. Йович В. Мбоко
Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. За время матча Звонарёва и Зигемунд не выполнили ни одной подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогли реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Пара Йович/Мбоко сделала в игре три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.
Во втором круге в Мадриде Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд сыграют с итальянским дуэтом Жасмин Паолини/Сара Эррани.
Комментарии
