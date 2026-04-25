Вера Звонарёва/Лаура Зигемунд — Ива Йович/Виктория Мбоко, результат матча 25 апреля 2026, счет 2:0, 2-й круг WTA-1000, Мадрид

Вера Звонарёва в паре с Лаурой Зигемунд вышли во второй круг турнира в WTA-1000 в Мадриде
Российская теннисистка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд вышли во второй круг парного разряда турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв в матче второго круга американо-канадский дуэт Ива Йович/Виктория Мбоко со счётом 6:2, 6:4.

Мадрид — парный разряд (ж). 1-й круг
25 апреля 2026, суббота. 18:00 МСК
Лаура Зигемунд
Германия
Вера Звонарёва
Россия
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Ива Йович
США
Виктория Мбоко
Канада
И. Йович В. Мбоко

Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. За время матча Звонарёва и Зигемунд не выполнили ни одной подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогли реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Пара Йович/Мбоко сделала в игре три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

Во втором круге в Мадриде Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд сыграют с итальянским дуэтом Жасмин Паолини/Сара Эррани.

