Вера Звонарёва в паре с Лаурой Зигемунд вышли во второй круг турнира в WTA-1000 в Мадриде

Российская теннисистка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд вышли во второй круг парного разряда турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв в матче второго круга американо-канадский дуэт Ива Йович/Виктория Мбоко со счётом 6:2, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. За время матча Звонарёва и Зигемунд не выполнили ни одной подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогли реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Пара Йович/Мбоко сделала в игре три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

Во втором круге в Мадриде Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд сыграют с итальянским дуэтом Жасмин Паолини/Сара Эррани.