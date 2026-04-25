«Как будто бы смысла нет». Хачанов — о том, что они с Рублёвым не сыграют в Мадриде в паре

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, почему они с Андреем Рублёвым не выступят на «Мастерсе» в Мадриде (Испания) в парном разряде.

— Вы с Андреем Рублёвым вроде собирались играть тут в паре. Почему не стали? Вроде турнир двухнедельный и вам здорово играть вместе.

— А мы и изначально здесь вообще не были заявлены. Если честно, в том году в Мадриде они стали почему-то пару начинать позже из-за того, наверное, что такие «Мастерсы» идут две недели, и они начинают на второй неделе. И мы как-то обычно любили начинать именно с пары, чтобы почувствовать условия, и дальше, если играем хорошо, можем продолжить или уже по ситуации. А сейчас тут начинать как-то во вторые понедельник-вторник, когда ты весь уже в одиночке. А если, допустим, ты проиграл, то тем более оставаться ради пары как будто бы смысла нет. Вот поэтому мы и решили здесь не заявляться, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.