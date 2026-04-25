Швёнтек в слезах покинула корт после снятия в матче третьего круга турнира в Мадриде
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек в слезах покинула корт после того, как ей пришлось сняться по ходу матча третьего круга турнира WTA-1000 в Мадриде с американкой Энн Ли. Встреча завершилась при счёте 7:6 (7:4), 2:6, 3:0 в пользу Ли.
Мадрид (ж). 3-й круг
25 апреля 2026, суббота. 16:00 МСК
Фото: Скриншот трансляции
Отметим, что по ходу матча Швёнтек вызывала на корт врача и жаловалась на общее плохое физическое состояние.
В 1/8 финала турнира в Мадриде Энн Ли сыграет с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.
Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
