Хачанов — о подготовке к Мадриду: чем больше матчей играешь, тем лучше себя ощущаешь

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов после выхода в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания) высказался о подготовке к турниру.

— Ты сыграл первый матч только в субботу, а приехал сюда довольно давно. Как ты расцениваешь эту длинную подготовку, которая получилась сейчас?

— Тут же вопрос в матчах — и в динамике, и в форме. То есть форма всё равно все понимаем, что набирается через тренировки, но потом – и через матчи. То есть чем больше матчей ты играешь, тем больше и тем лучше ты себя ощущаешь на корте и знаешь, что тебе делать. Поэтому эти [двухнедельные] турниры хорошие, когда ты играешь хорошо. А когда ты играешь не очень, с одной стороны, у тебя больше времени побыть дома и потренироваться, но, с другой стороны, как будто бы тяжелее войти в форму, потому что у тебя нет вот именно этой динамики матчей, которая тебе нужна. То есть у тебя перерывы между матчами получаются неделю, а то и 10 дней. Ты хочешь уже, ты уже готов побыстрее играть и больше играть, а турниров как бы и нет. Так что тут всегда зависит от того, как результативно ты играешь в данном случае, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.