«Последние два дня были ужасными». Ига Швёнтек рассказала о самочувствии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек рассказала о самочувствии после снятия с матча третьего круга «тысячника» в Мадриде с американкой Энн Ли. Швёнтек завершила борьбу в матче в третьем сете при счёте 7:6 (7:4), 2:6, 3:0 в пользу американки.

Мадрид (ж). 3-й круг
25 апреля 2026, суббота. 16:00 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
6 4 		6 0
7 7 		2 3
         
Энн Ли
США
«Чувствую себя не очень хорошо. Последние два дня были ужасными. Думаю, у меня какой-то вирус, так что я знаю, что вы хотите получить ответы, но вам лучше быть осторожными. Были часы, когда всё было хорошо, были часы, когда было очень плохо. Я слышала, что некоторые игроки считают, что вирус где-то бродит по территории. Так что да, я уверена, что через пару дней всё будет в порядке, но у меня совсем не было энергии, совсем не было стабильности, и я просто чувствовала себя очень плохо физически. А вчера было ещё хуже. Поэтому я подумала, что сегодня может быть лучше, и, возможно, так и было, но недостаточно, чтобы сыграть теннисный матч. Я понимала, что будет тяжело, но всё равно хотела попробовать, потому что за свою карьеру я болела всего два раза и всё равно могла выиграть большинство матчей. Так что, думаю, всё зависит от тяжести болезни, и, наверное, на этот раз было хуже, чем раньше, а о симптомах говорить не хочется», – передаёт слова Швёнтек корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Мирра четвёртый год подряд вышла в 1/8 финала Мадрида! Хачанов прервал серию поражений
