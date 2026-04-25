Жасмин Паолини неожиданно проиграла Хейли Баптист в третьем круге «тысячника» в Мадриде

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини не смогла выйти в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания), проиграв в матче третьего круга американке Хейли Баптист (32-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. За время матча Баптист выполнила 14 подач навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из девяти. Жасмин Паолини сделала в игре два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из девяти.

В 1/8 финала турнира в Мадриде Хейли Баптист сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.