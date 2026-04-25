Швёнтек рассказала о положительных моментах на турнире в Мадриде

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек назвала положительные моменты на «тысячнике» в Мадриде. Швёнтек не смогла доиграть матч третьего круга с американкой Энн Ли, снявшись по ходу игры при счёте 6:7 (4:7), 6:2, 0:3.

«Ну, я хорошо провела время вне корта. На корте перед турниром я чувствовала себя отлично, поэтому мне грустно, что я не могу играть. Я чувствовала себя действительно хорошо и двигалась вперёд, так что это позитивно. Но для меня турнир только начался, и я даже не смогла сегодня посоревноваться, так что это разочарование, так что сегодня мало позитивных моментов», – передаёт слова Швёнтек корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.