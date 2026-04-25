Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Хачанов: теннис на грунте всё равно другой, не можешь сыграть в «подача-удар, подача-удар»

Хачанов: теннис на грунте всё равно другой, не можешь сыграть в «подача-удар, подача-удар»
16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов после выхода в третий круг «Мастерса» в Мадриде высказался об игре на грунте.

— Андрей Рублёв на днях сказал, что теннис на грунте — это и есть настоящий теннис. Согласен ли ты с ним и вообще? Как ты относишься к этому покрытию и своей, так сказать, привычке к нему?
— Согласен, согласен. 100% теннис на грунте. То есть бывает, допустим, быстрый хард или бывают быстрые мячи. А вот теннис на грунте всё равно другой, то есть ты не можешь просто сыграть в «подача-удар, подача-удар». То есть как бы в теории можно сказать, что выиграть и всё попадать, наверное, весь матч будет тяжело на грунте. Соответственно, на грунте ты всё равно должен вот именно выгрызать розыгрыши, обдумывать, то есть играть чётко по плану. По тактике где-то примерно понятно, что ты будешь стрелять и играть агрессивно. Но всё равно ты должен как бы выгрызать розыгрыши, поэтому я на 100% с этим согласен, — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

