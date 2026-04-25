«Мы очень близкие друзья, у нас прекрасные отношения». Хачанов — о работе с Донским

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал об ощущениях от работы с россиянином Евгением Донским.

— Ты работаешь со своим другом Евгением Донским. Можешь вообще рассказать, что это за ощущение и насколько сложно или легко — работать, тренироваться у своего близкого друга?
— Да, мы достаточно давно работаем вместе, уже почти полтора года. В тот момент Женя думал, заканчивать ли ему карьеру, он съездил со мной на один-два турнира. Я хотел, чтобы он со мной поехал, мне близко его отношение к делу. Ну, точнее, тогда я так предполагал. Он же ни с кем никогда не работал, а только закончил карьеру и сразу начал работать со мной. Получается, что у него опыта именно тренера в какой-то степени не было, но в моей голове было, что именно его наставничество, его понимание тенниса, наверное, близко моей игре. По ходу его карьеры мы с ним как друзья часто разговаривали, он мне какие-то советы давал со стороны. И мне это было близко, поэтому и решили, в принципе, начать работать. Во-первых, мы близкие, очень близкие друзья, у нас прекрасные отношения, а во-вторых, именно в плане того, что он может привнести, то, как он видит мою игру, — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

