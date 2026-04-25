Швёнтек — о матче с Энн Ли: до начала третьего сета чувствовала, что у меня ещё есть шанс

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек рассказала о своих ощущениях в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Мадриде с американкой Энн Ли. Швёнтек снялась по ходу встречи при счёте 6:7 (4:7), 6:2, 0:3.
«Ну, я всё ещё чувствовала, что у меня есть шанс, но потом в третьем сете я начала чувствовать лёгкое головокружение и не очень хорошо координировала движения. Кроме того, я ничего не могу пить, потому что постоянно чувствовала себя сытой, а энергия резко упала. Поэтому до начала третьего сета я чувствовала, что у меня ещё есть шанс, вот так всё и было. Я всегда хочу попробовать, но если я чувствую, что у меня ничего не получится… Понимаете, это просто не имеет смысла», – передаёт слова Швёнтек корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
