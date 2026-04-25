«Отличная возможность для Синнера». Руседски — о снятии Алькараса с «Ролан Гаррос» — 2026

Экс четвёртая ракетка мира Грег Руседски высказался о снятии испанца Карлоса Алькараса с «Ролан Гаррос» – 2026. Ранее Алькарас сообщил, что не примет участия в «Мастерсах» в Мадриде, Риме и на Открытом чемпионате Франции из-за травмы руки.

«Думаю, это правильное решение. Здоровье — это главное богатство. Он уже выиграл семь турниров «Большого шлема» в таком юном возрасте. У него есть все четыре «Шлема», просто невероятно, чего он добился.

Он хочет попытаться быть готовым к Уимблдону. Ведь в прошлом году он проиграл сложный финал с Синнером.

Немного настораживает, что он пропустит Париж — это ещё две недели вне игры, что в сумме составляет примерно четыре с половиной недели из-за травмы.

Его действительно будет не хватать в Париже, но это отличная возможность для Янника Синнера», – приводит слова Руседски Tennis 365.

Алькарас отказался защищать титул «Ролан Гаррос». Это лишь второй такой случай за 34 года
