«Если сам себе не поможешь, то никто не поможет». Хачанов — о преодолении неудач

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как справляется с неудачными периодами в карьере.

— Про напряжённые, депрессивные недели хотел спросить…

— Ну, депрессивные давайте уберём. Я не депрессую, то есть в депрессию, слава богу, не впадаю. Бывают, конечно, как у всех, как говорится, взлёты и падения. Давайте вот так скажем.

— А как из них вылезать? Как раз вот сейчас про Женю поговорили, про то, что есть друг в команде, в общем-то, есть тренеры, которые рядом давно и немножко другие отношения, — чья помощь больше всего тут проявляется?

— На самом деле тут же вопрос даже не в этом. Ведь если ты сам себе не поможешь, то никто не поможет. То есть вопрос, что ты знаешь, наверное, сам уже, на опыте и на чём-то ещё, что именно ты чувствуешь, чего тебе не хватает или что в данный момент, допустим, не так работает. То есть ты всё равно это сам чувствуешь и понимаешь уже по ходу карьеры, по ходу прожитых лет, сыгранных матчей и тому подобного. В данном случае ты сам знаешь, что это всё равно всё идёт через работу. То есть нет такого секрета, что меня кто-то волшебной палочкой коснётся и всё поменяется завтра. В любом случае это всё через работу, через тренировки, через правильный настрой идёт как бы перепрограммирование, можно сказать, своих мыслей, головы. Это, наверное, самая сложная часть, я бы сказал, именно тенниса, то есть любого вида спорта, но и тенниса, потому что у нас всё равно каждую неделю всё может поменяться – как и в лучшую, так и в худшую сторону. И, наверное, в какой-то степени ты тоже начинаешь уже эмоционально где-то подсаживаться, где-то уставать. Ведь иногда бывает — вроде всё сделал правильно, но не получилось. Поэтому со всеми этими мыслями каждый день приходится не то чтобы жить, а именно существовать и передвигаться. Иногда ты просто устаёшь. Но, опять же, основное — это ты должен получать удовольствие. Как только ты понимаешь, что с давлением и со всем остальным ты удовольствия чуть меньше получаешь, потому что ты работаешь на результат, то как будто бы идёт обратная реакция. И это надо всегда контролировать — что тебя подпитывает. Чтобы ты всегда был как бы на заряде, на энергии и на желании, — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.