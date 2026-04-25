Даниил Медведев с победы стартовал на «Мастерсе» в Мадриде

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания). Во втором круге соревнований он обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана (50-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. В её рамках Медведев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Марожана три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Следующим соперником Даниила Медведева в Мадриде станет 140-я ракетка мира норвежец Николай Будков Кьер.