Бенчич — о победе над Шнайдер: в концовке второго сета я немного занервничала

12-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала победу над россиянкой Дианой Шнайдер в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Мадриде. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (8:6).
«Я действительно чувствовала себя отлично на корте, контролировала матч, моя игра шла очень хорошо. А потом случился тот самый гейм… затем следующий — она начала бить смелее, у неё пошла игра. Потом у меня был гейм, где я, скажем так, не смогла удержать свою подачу.
Иногда это сочетание факторов: я начинаю играть чуть более пассивно, а она, наоборот, действует свободно и раскованно. Это всегда опасный счёт, потому что соперница думает: «Ладно, попробую рискнуть».
И, конечно, в концовке второго сета я немного занервничала. Но я рада, что смогла собраться в решающий момент», – сказала Бенчич в студии Tennis Channel.
