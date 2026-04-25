«Серьёзный соперник». Хачанов — о предстоящей встрече с Меншиком в Мадриде
Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего круга «Мастерса» в Мадриде с чехом Якубом Меншиком.
Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 12:00 МСК
Карен Хачанов
Якуб Меншик
«Мы никогда не играли на грунте. Дважды встречались на харде, и я его обыграл. Но это новый день, новый матч, история, ситуация, верно?
Матчи в Мадриде играются выше уровня моря, поэтому грунт быстрее и мяч отскакивает выше. Знаю, что Якуб отлично подаёт, так что, думаю, это будет очень интересный матч, особенно для третьего круга.
Он сильный боец, серьёзный соперник, и мне нужно показать свою лучшую игру», – сказал Хачанов в студии Tennis Channel.
