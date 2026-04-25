«Первый сет был почти идеальным». Зверев — о победе над Навоне на «Мастерсе» в Мадриде
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над аргентинцем Мариано Навоне (45-й в рейтинге) во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:1, 3:6, 6:3 в пользу немецкого спортсмена.
Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2026, суббота. 17:10 МСК
Мариано Навоне
Александр Зверев
«Первый сет был почти идеальным, а потом я полностью потерял концентрацию. Во втором сете было ужасно, но такое иногда случается в первом матче турнира. Конечно, я мог бы сосредоточиться получше, но уровень был на высоте. Первый и третий сеты — это был отличный теннис, и мне просто нужно сосредоточиться на этом», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.
