«Либо любишь, либо ненавидишь». Зверев — об условиях на «Мастерсе» в Мадриде

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался об условиях на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). Во втором круге он обыграл аргентинца Мариано Навоне со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

«Это определённо другой тип турнира здесь. Мне нравится. Либо любишь это, либо ненавидишь, среднего нет. Всё немного быстрее, мяч отскакивает выше, подача, возможно, чуть эффективнее. Так что либо любишь, либо ненавидишь. Выиграв турнир здесь дважды, конечно, я надеюсь добавить ещё титулов. Мне нравится играть здесь», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.

В третьем круге соревнований в Мадриде Зверев сыграет с представителем Франции Теренсом Атманом.

