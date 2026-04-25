Денис Шаповалов проиграл 140-й ракетке мира во втором круге «Мастерса» в Мадриде
35-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания). Во втором круге соревнований он уступил норвежцу Николаю Будкову Кьеру (140-й в рейтинге) со счётом 2:6, 1:6.
Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2026, суббота. 20:35 МСК
Николай Будков Кьер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Денис Шаповалов
Встреча продолжалась 52 минуты. В её рамках Шаповалов один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Будкова Кьера один эйс, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В третьем круге соревнований Будков Кьер сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Фабиан Марожан (Венгрия).
Материалы по теме
