«Не знаю, где мой предел». Карен Хачанов — о своей игровой карьере

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что продолжает оставаться мотивированным, несмотря на неудачные результаты на последних турнирах.

— Если бы я сказал тебе в 18 лет, чего ты добьёшься сейчас, ты был бы доволен?
— Думаю, если бы ты спросил меня позже, я бы точно сказал «да».

Сейчас же я всё ещё мотивирован и, по сути, хочу, возможно, достичь даже большего потенциала — я не знаю, где мой предел. Поэтому я бы сказал: «Я ещё не доволен, но и не разочарован». Скажем так — я не удовлетворён полностью.

А когда ты уже ближе к завершению карьеры, ты можешь оглянуться назад и сказать: «Я сделал всё, что мог. Я каждый день старался, на каждой тренировке выкладывался — и это мой результат, – сказал Хачанов в студии Tennis Channel.

