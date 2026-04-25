Мирра Андреева высказалась об условиях игры на «тысячнике» в Мадриде

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, чувствует ли разницу в покрытии и условиях игры на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания).

— Мирра, в течение недели ты частенько тренировалась тут на внешних кортах. А одиночные матчи, получается, провела на двух центральных аренах. Чувствуешь ли разницу в покрытии, в условиях игры? Например, первый матч ты играла поздно вечером, а сегодня почти утром.

— Ну конечно, днём и утром мяч и летит быстрее, и отскакивает более активно. А вечером как бы все ощущения немного притупляются, я бы сказала. И мяч не так активно скачет и не так активно от ракетки тоже отлетает. И, конечно, я почувствовала большую разницу между вот этим центральным кортом и, к примеру, сегодня я играла на втором по значимости стадионе, получается. Да, разница есть, но тут уже ничего не поделаешь — надо адаптироваться каждый раз, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.