Хачанов: уровень Алькараса и Синнера не настолько недосягаем, как у «Большой тройки»

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что нацелен на завоевание титула на турнире «Большого шлема», отметив, что считает уровень игры испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера ниже, чем у «Большой тройки», в которую включают швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

— Сейчас твоя цель — «Большой шлем»?

— Да, определённо. Конечно, Карлос и Янник за последние пару лет оторвались и именно они выигрывают большинство турниров. Но я действительно считаю, что их уровень не настолько недосягаем, как это было в эпоху Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Роджера Федерера, когда я только начинал.

Хотя сравнивать поколения сложно и, честно говоря, бессмысленно: меняются условия, мячи, корты, оборудование. Поэтому мне нужно просто сосредоточиться на себе и делать всё возможное, чтобы становиться лучше, – сказал Хачанов в студии Tennis Channel.