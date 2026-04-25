Соболенко в двух сетах обыграла Кристиан и вышла в четвёртый круг «тысячника» в Мадриде

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания), обыграв румынку Жаклин Кристиан (33-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Соболенко выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из семи. Жаклин Кристиан сделала в игре пять эйсов, допустила две двойных ошибки и не реализовала ни одно из четырёх заработанных брейк-пойнтов.

В четвёртом круге турнира в Мадриде Арина Соболенко сыграет с победительницей встречи между японкой Наоми Осакой и украинской теннисисткой Ангелиной Калининой.