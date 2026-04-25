Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Жаклин Кристиан, результат матча 25 апреля 2026, счет 2:0, 3-й круг WTA-1000, Мадрид

Соболенко в двух сетах обыграла Кристиан и вышла в четвёртый круг «тысячника» в Мадриде
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания), обыграв румынку Жаклин Кристиан (33-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.

Мадрид (ж). 3-й круг
25 апреля 2026, суббота. 21:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Жаклин Кристиан
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Соболенко выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из семи. Жаклин Кристиан сделала в игре пять эйсов, допустила две двойных ошибки и не реализовала ни одно из четырёх заработанных брейк-пойнтов.

В четвёртом круге турнира в Мадриде Арина Соболенко сыграет с победительницей встречи между японкой Наоми Осакой и украинской теннисисткой Ангелиной Калининой.

Мирра четвёртый год подряд вышла в 1/8 финала Мадрида! Хачанов прервал серию поражений
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android