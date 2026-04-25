Теннис Новости

Циципас: спокойствие — суперсила. Особенно когда от тебя ждут реакции, а получают улыбку

Циципас: спокойствие — суперсила. Особенно когда от тебя ждут реакции, а получают улыбку
80-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас перед стартом матча второго круга на «Мастерсе» в Мадриде (Испания) поделился размышлениями о том, как важно сохранять спокойствие.

«Спокойствие – это суперсила. Особенно когда от тебя ждут реакции, а получают улыбку», – написал Циципас в социальных сетях.

Напомним, в матче первого круга в Мадриде Циципас несколько раз нецензурно высказался в адрес своего отца Апостолоса. На старте соревнований Стефанос обыграл американца Патрика Кипсона со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

За выход в третий круг соревнований грек поспорит с казахстанским теннисистом Александром Бубликом (11-й в рейтинге).

