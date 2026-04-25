Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали, как проводят время в выходные на турнирах

Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали, как проводят время в выходные на турнирах
Комментарии

Серебряные призёры Олимпийских игр в Париже российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали, успевают ли куда-то выбраться в дни, когда у них нет матчей.

— У вас такой напряжённый график получается. Сегодня вообще по два матча каждая провела с учётом парного разряда. Успеваете ли вы ещё куда-то сходить, выбраться в город? Есть ли какие-то любимые места, блюда, шопинг, что-то ещё?
Диана. Наше любимое место — это кабинет физио.
Мирра. Согласна.
Диана. Просто лежишь, кайфуешь, и всё. Ну а как? Вот сегодня я приехала сюда на стадион в 8:00 утра и так до вечера.

— А в те дни, когда нет матчей?
Мирра. Тренируемся, приезжаем в спортзал, к физио. А потом возвращаемся домой, а там уже тоже вечер. И потом, по себе знаю, что перед матчем уже не хочется отвлекаться. И после никуда уже никому не хочется идти. Все хотят полежать в кровати и просто посмотреть сериал какой-нибудь, и всё, — сказали теннисистки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Материалы по теме
Мирра четвёртый год подряд вышла в 1/8 финала Мадрида! Хачанов прервал серию поражений
Мирра четвёртый год подряд вышла в 1/8 финала Мадрида! Хачанов прервал серию поражений
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android