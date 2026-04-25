«В следующий раз, пожалуйста, болейте за меня». Соболенко обратилась к публике в Мадриде

«В следующий раз, пожалуйста, болейте за меня». Соболенко обратилась к публике в Мадриде
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после выхода в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) обратилась к болельщикам на стадионе. В третьем круге Арина обыграла румынку Жаклин Кристиан (33-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.

Мадрид (ж). 3-й круг
25 апреля 2026, суббота. 21:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Жаклин Кристиан
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

«Спасибо, ребята. Атмосфера была невероятной. Но должна сказать… когда вы болели за неё чуть громче, я немного расстроилась. В следующий раз, пожалуйста, болейте за меня», — сказала Соболенко в интервью на корте.

В четвёртом круге турнира в Мадриде Арина Соболенко сыграет с победительницей встречи между японкой Наоми Осакой и украинской теннисисткой Ангелиной Калининой.

